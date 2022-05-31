Разведчики Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.
"В одном из районов выполнения задач, воинами-разведчиками Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины успешно уничтожено инженерный подразделении российских оккупантов", - говорится в сообщении.
Воины отметили, что продолжают выполнять боевые и уничтожать врагов Украины. Количество ликвидированных оккупантов не уточнили, но опубликовали несколько фотографий с места операции.
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Как сообщал УНИАН, украинские защитники уничтожили крупное подразделение "вагнеровцев" на Донбассе. После ликвидации такой элитной части "рядовые" российские оккупанты теперь вообще боятся воевать.
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