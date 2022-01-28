По его мнению, ситуация является более напряженной, чем была в начале 2021 года во время массовых учений РФ на границах с Украиной.

По его мнению, сейчас ситуация не более напряженная, чем была в начале 2021 года во время массовых учений РФ на границах с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с иностранными СМИ.

"Когда я стал президентом в 2019 году, я поехал в Мариуполь, и уже в Мариуполе мы могли услышать некоторые выстрелы. Мы могли услышать их звук", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что в Мариуполе тогда войны не было.

"Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Так, увеличилось количество военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда речь шла о военных учениях РФ. Сейчас я не считаю, что ситуация более напряженная, чем она была тогда, в пик учений. Но такой информационной политики тогда не было", - подчеркнул он.

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Следовательно, глава государства подчеркнул, что такая информационная политика должна быть взвешенной.

"И журналисты, если хотят понять, какая ситуация, то пусть едут в Киев... У нас что тут танки ездят по нашим улицам? Нет! Но, если ты здесь не находишься, то ощущение такое - в Англии, Германии, Франции, Литве... Ощущение из СМИ именно такое, что у нас война, у нас войска ходят по дорогам, что у нас мобилизация", - добавил он.

Зеленский отметил, что не говорит о том, что эскалации быть не может.

"Мы об этом говорим откровенно уже 8 лет. Она была, она уже началась, часть наших территорий, к сожалению, временно уже оккупированы", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 января, министр обороны Алексей Резников заявил, что Российская Федерация у границ Украины в целом сосредоточила около 130 тысяч военных, с учетом морского и авиационного потенциала. Как отметил министр,"по состоянию на сейчас не наблюдается никаких явлений или действий военного характера (со стороны РФ - УНИАН), которые бы заметно отличались от того, что происходило весной прошлого года, перед Пасхой".

"Единственное отличие в военном плане, за которым мы внимательно следим - это ситуация в Беларуси", - сказал Резников.

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