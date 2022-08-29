По его словам, в смысле РФ переговоры - это ультиматум, в котором Украина должна признать, что ее оккупированные территории - это российские территории.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, Россия не хочет переговоров, и сравнил РФ с прожорливым аллигатором.

Об этом он заявил во время обращение к участникам стратегического форума в г. Блед (Словения).

Президент подчеркнул, что Украина хочет вернуть свои территории.

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Он добавил, что процесс этого возвращения может быть разным.

"Но любые переговоры нужно, чтобы обе стороны хотели. Это еще одна публичная ложь российских властей, они не готовы к переговорам, они этого не хотят. В их понимании переговоры - это ультиматум, в котором мы должны признать, что Донбасс и Крым - это российские территории", - сказал Зеленский.

Он отметил, что россияне в публичной сфере уже говорят о том, что Украина якобы должна признать и временно оккупированные территории юга Украины российскими территориями после того, как там проведут "референдумы".

"Это просто аллигатор с таким прожорливым ощущением всего чужого... Как бы вы с ними ни говорили, но на сегодня они все равно через полгода придут за другой нашей территорией. Я хочу, чтобы все вместе с нами это осознавали", - добавил Зеленский.

В то же время, глава государства добавил, что необходимо также осознавать, что на самом деле Россия не столь могущественна и мощна.

"Эту легенду о Великой государственности нужно забыть. И мы это на поле боя показываем", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в Офисе президента назвали переговоры с Россией "смертным приговором".

Ранее руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов сообщил, что в войне с Россией уже начался переломный момент. Примерами этого, по его словам, являются последние события в оккупированном Крыму, в частности, регулярные взрывы.

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