Президент Украины Владимир Зеленский заявил, Россия не хочет переговоров, и сравнил РФ с прожорливым аллигатором.
Об этом он заявил во время обращение к участникам стратегического форума в г. Блед (Словения).
Президент подчеркнул, что Украина хочет вернуть свои территории.
Он добавил, что процесс этого возвращения может быть разным.
"Но любые переговоры нужно, чтобы обе стороны хотели. Это еще одна публичная ложь российских властей, они не готовы к переговорам, они этого не хотят. В их понимании переговоры - это ультиматум, в котором мы должны признать, что Донбасс и Крым - это российские территории", - сказал Зеленский.
Он отметил, что россияне в публичной сфере уже говорят о том, что Украина якобы должна признать и временно оккупированные территории юга Украины российскими территориями после того, как там проведут "референдумы".
"Это просто аллигатор с таким прожорливым ощущением всего чужого... Как бы вы с ними ни говорили, но на сегодня они все равно через полгода придут за другой нашей территорией. Я хочу, чтобы все вместе с нами это осознавали", - добавил Зеленский.
В то же время, глава государства добавил, что необходимо также осознавать, что на самом деле Россия не столь могущественна и мощна.
"Эту легенду о Великой государственности нужно забыть. И мы это на поле боя показываем", - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, в Офисе президента назвали переговоры с Россией "смертным приговором".
Ранее руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов сообщил, что в войне с Россией уже начался переломный момент. Примерами этого, по его словам, являются последние события в оккупированном Крыму, в частности, регулярные взрывы.