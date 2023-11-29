По словам обозревателя, от других российских ракет и от вражеских дронов людей погибло в разы больше, чем от Х-47М2 "Кинжал".

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко высказался по поводу того, целесообразно ли объявлять воздушную тревогу, когда в воздушное пространство России поднимается истребитель МиГ-31К, носитель ракет "Кинжал".

"За весь период полномасштабного вторжения в Украину верифицировано 10 применений Х-47М2 "Кинжал"… В 2023 году было шесть верифицированных пусков Х-47М2 "Кинжал", три из которых завершились перехватом. А теперь вопрос: сколько за этот период было воздушных тревог, вызванных взлетом МиГ-31К? А если быть точнее - сколько часов простоя производства с 2022 по 2023 год? Сотни тысяч часов, - отметил эксперт, передает "Обозреватель". - Десять верифицированных применений, одно дефективное падение и три перехвата против сотен тысяч часов простоя, вредящих экономике. Оно того стоит с точки зрения безопасности самого государства?".

Коваленко акцентировал, что вопрос - очень непростой, ведь речь идет о человеческих жизнях. Но, по его мнению, работающая экономика позволит их сохранять эффективнее не только на поле боя, но и в тылу.

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"Кто-то может сказать, что я своим обзором потенциально предлагаю не объявлять воздушные тревоги при взлете МиГ-31К, тем самым ставя под угрозу человеческие жизни, ответственность за которые будет не только на моей совести, но и на тех, кто может принять такое решение в перспективе. И я соглашусь с этим обвинением. И это прагматизм. Повторюсь: сотни часов простоя и колоссальные потери для экономики - ради чего? Вы можете привести фактический довод целесообразности воздушных тревог, парализующих экономику страны, за счет работы которой можно реально спасать жизни, а не заниматься имитацией их спасения? Я плевал на популизм "ракета прилетит!" От Х-101/555, Х-22 и КРМБ "Калибр", а также от Shahed-131/136 людей погибло в разы больше, чем от Х-47М2 "Кинжал", - заявил Коваленко.

Зеленский дал поручение из-за вылетов МиГ-31К

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поручил чиновникам разработать решение, с помощью которого удастся избежать долговременных тревог из-за вылетов российских носителей "Кинжалов" МиГ-31К:

"Поручил Министерству обороны, Генштабу и Кабмину предложить решение, чтобы вылеты носителей "Кинжалов" не парализовали страну на часы".

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