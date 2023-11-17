Соответствующее решение должны предложить Минобороны, Генштаб и Кабмин.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил чиновникам разработать решение, с помощью которого удастся избежать долговременных тревог из-за вылетов российских носителей "Кинжалов" МиГ-31К.

"Поручил Министерству обороны, Генштабу и Кабмину предложить решение, чтобы вылеты носителей "Кинжалов" не парализовали страну на часы", - рассказал Зеленский по результатам заседания Ставки верховного главнокомандующего.

По его словам, большинство вопросов Ставки касались обеспечения сил обороны в следующем году. В частности, участники заседания заслушали доклад министра обороны Рустема Умерова о потребностях воинов в технике, ракетах, боеприпасах, оборудовании и услугах – во всем необходимом для дальнейшей деоккупации Украины.

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Кроме того, обсудили и реализацию текущих контрактов и возможные контракты на следующий год как с отечественным оборонно-промышленным комплексом, так и с зарубежными поставщиками.

Также министр стратегпрома Александр Камышин доложил о наращивании объемов производства на предприятиях отечественного ОПК и текущем состоянии, и перспективах многолетней ракетной программы, принятой еще в 2021 году.

На заседании докладывали главнокомандующий ВСУ и другие командующие о ситуации на фронте, в частности в Лимане, Бахмуте, Авдеевке и Херсонщина.

Воздушные тревоги из-за МиГ-31К

Как сообщал УНИАН, в последние месяцы российские оккупанты "терроризируют" Украину частыми взлетами самолетов МиГ-31К, которые могут быть носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал". Кроме того, враг дозаправляет самолеты в воздухе, что увеличивает продолжительность воздушной тревоги в Украине на несколько часов и фактически парализует работу большинства учреждений и организаций.

В то же время, авиаэксперт Константин Криволап считает, что, учитывая эту угрозу, Украине стоит сделать определенные коррективы в системе оповещения о воздушной опасности для уменьшения количества длительных тревог.

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