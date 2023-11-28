Российский самый молодой носитель "Кинжалов" 1994 года, отметил эксперт.

Если в российском Смоленске во время атаки беспилотниками и впрямь под удар попали вражеские истребители-перехватчики дальнего действия МиГ-31К - носители ракет "Кинжал", то это для Украины очень хорошая новость.

Противники больше не могут создавать такие самолеты, рассказал военный эксперт Петр Черник в эфире телемарафона. "МиГи, модернизированные под "Кинжал", их всего 10 единиц. И если бы именно эти МиГи попали под удар - то это очень хорошая для нас новость. Почему? Потому что россияне строить таких МиГов больше не могут", - сказал он.

Аналитик добавил, что самый молодой из этих самолетов 1994 года. "А вообще в стратегическом контексте как раз уничтожение военно-промышленного комплекса, как раз удары по всем типам заводов, производящих оружие, и является той стратегической задачей, которая в перспективе может переломить ход войны, но есть нюанс - масштабируемость имеет значение", - сказал Черник.

По его словам, запуск одного-двух дронов - это хорошо, "что-то сгорело, конечно, хорошо, но надо, чтобы было так, как они нас". "Ну, хотя бы несколько десятков в сутки в течение, скажем, полугода...", - считает он.

Смоленск атаковали беспилотники - что надо знать

27 ноября в сети сообщили, что Смоленский авиационный завод атаковали два беспилотника. По предварительным сведениям, дрон упал на крышу одного из цехов предприятия и взорвался. Журналисты узнали, что в результате атаки якобы были повреждены два самолета МиГ-31.

Позже источники УНИАН сообщили , что удар по Смоленскому авиазаводу - успешная операция Главного управления разведки Минобороны Украины, которая является частью большего замысла.

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