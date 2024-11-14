Виталий Саенко

Удержание города любой ценой не является конечной целью.

Защита города Курахово в Донецкой области имеет характер сдерживания российского наступления на Покровск.

Об этом руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко сказал в эфире Радио NV. Эксперт высказал мнение, что операция по обороне города Курахово имеет характер сдерживания и предусматривает несколько важных составляющих.

"Первая составляющая - приостановить продвижение и активность врага. Не дать ему развить темп операции. При этом, нанося максимальные потери и выигрывая время для тех позиций и наших военных, которые будут оснащать оборонительные позиции в других местах", - сказал Мусиенко.

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При этом, по его словам, если операция носит сдерживающий характер, то не предусматривает удержание позиций любой ценой. В частности, цель удержания населенного пункта не является конечной.

"Не потому, что не хотят. А потому что, очевидно, несопоставимы силы наши и врага. И плюс из-за того, что враг явно имеет лучшее, по меньшей мере, тактическое положение сейчас из-за своего продвижения к Курахово", - сказал эксперт.

Он считает, что сейчас Курахово играет две важные роли.

"Остановить и привести к тому, чтобы продвижение врага на востоке было остановлено, чтобы не дать им потом выйти на Покровск с большими силами. Это первая цель, которая ставится", - сообщил Мусиенко.

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В то же время, по его информации, на северном фланге возле Покровска Силам обороны Украины несколько удалось стабилизировать ситуацию. Мусиенко добавляет, что уже можно осторожно говорить об активной обороне, которая там сейчас происходит.

"Если бои за Курахово затянут российские войска, то даже когда украинским силам придется оттуда отойти - это может быть очень серьезным основанием для дальнейшей остановки российского наступления", - подчеркнул Мусиенко.

Также эксперт привел аналогию с Селидовом, потому что захватчики после захвата этого города не смогли развить дальнейшие темпы операции на Покровское направление.

"Хотя, россияне очень хотели и хотят развивать наступление на Покровское направление, но не получилось, потому что они увязли на направлении Кураховском. И поэтому, в этом контексте оборона Курахово имеет важное значение, даже если оттуда придется отойти", - добавил эксперт.

Ситуация вокруг Курахово

По мнению военного аналитика Дениса Поповича, если плацдарм возле Курахово будет отрезан, то Силам обороны надо будет отступать очень далеко на запад - на 10-15-20 километров. И таким образом большое количество территорий будет потеряно.

Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев считает, что дальнейшую судьбу города Курахово определят ресурсы.

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