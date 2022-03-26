Диверсанты пытаются проникнуть в столицу Украины с территории Киевской области, отметили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Диверсанты не оставляют попыток проникновения в Киев - переодеваются в гражданскую одежду и используют угнанные авто.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 26 марта.

"Диверсионно-разведывательные группы противника, находящиеся на территории Киевской области, не оставляют попыток проникновения в столицу", - говорится в сообщении.

В частности, диверсанты переодеваются в гражданскую одежду и используют похищенные у гражданского населения автомобили.

В Генштабе также отметили, что враг продолжает нести потери на всех направлениях.

"Силы обороны методично уничтожают российских захватчиков", - подчеркнули в Генштабе.

Ранее спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что Киев хорошо укреплен, и его обороной занимается элита Вооруженных сил Украины.

Представитель ведомства добавил, что защитники нашего государства отбросили войска РФ от столицы на расстояние 70 километров, а в некоторых районах - на 35 км.

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