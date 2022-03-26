Обороной столицы Украины занимаются, в частности, подразделения Десантно-штурмовых войск, отметили в Минобороны.

Украинская армия отбросила войска Российской Федерации от Киева на расстояние 70 километров, а в некоторых районах - на 35 км.

Столица Украины в надежных руках, рассказал в субботу, 26 марта, во время брифинга спикер Минобороны нашей страны Александр Мотузяник.

Спикер министерства добавил, что Киев хорошо укреплен, и его обороной занимается элита Вооруженных сил Украины.

"...Киев обороняют боеспособные элитные подразделения из состава Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Сил спецопераций, а также подразделения территориальной обороны. Обороной Киева руководят опытные офицеры, которые воюют за Украину с 2014 года...", - добавил спикер.

Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ ворвались в Украину.

Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а позже атаковал и мирные города, в частности, Киев.

Киевские власти сообщали, что по состоянию на 21 марта в столице в результате вражеских обстрелов погибли 65 горожан, а почти 300 человек были ранены.

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