Украинская армия отбросила войска Российской Федерации от Киева на расстояние 70 километров, а в некоторых районах - на 35 км.
Столица Украины в надежных руках, рассказал в субботу, 26 марта, во время брифинга спикер Минобороны нашей страны Александр Мотузяник.
Спикер министерства добавил, что Киев хорошо укреплен, и его обороной занимается элита Вооруженных сил Украины.
"...Киев обороняют боеспособные элитные подразделения из состава Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Сил спецопераций, а также подразделения территориальной обороны. Обороной Киева руководят опытные офицеры, которые воюют за Украину с 2014 года...", - добавил спикер.
Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ ворвались в Украину.
Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а позже атаковал и мирные города, в частности, Киев.
Киевские власти сообщали, что по состоянию на 21 марта в столице в результате вражеских обстрелов погибли 65 горожан, а почти 300 человек были ранены.