В Киеве задержаны россияне-сторонники "русского мира" / фото REUTERS

В Киеве патрульные задержали трех сторонников "русского мира".

Об этом на своей странице в Facebook сообщает патрульная полиция Киева.

"В Киеве патрульные продолжают задерживать сторонников "русского мира". Патрулируя ночью на проспекте Оболонском, экипаж получил сообщение о том, что из окна дома на 14-м этаже светится зеленый фонарь. Полицейские проверили дом, в одной из квартир обнаружили гражданина "братского народа", который без приглашения находится на территории Украины. Еще одного "незваного гостя" из Архангельской области РФ, задержали на проспекте Свободы", - говорится в сообщении.

В Киеве задержали россиян-сторонников "русского мира" / фото facebook.com/kyivpatrol

Также отмечается, что некоторые жители Киева охотно помогают россиянам. Так, на улице Отдыха патрульные остановили гражданина, который фотографировал окрестности. Во время проверки его телефона патрульные обнаружили много фотографий блокпостов.

В столице задержали россиян-сторонников "русского мира" / фото facebook.com/kyivpatrol

"Со слов задержанного, отправлял их маме и брату в Европу. Так ли это, проверят соответствующие службы", - добавили в полиции.

Все задержанные доставлены в районные управления и переданы сотрудникам СБУ для проверки.

Напомним, РФ ворвалась в Украину рано утром 24 февраля. Сначала враг бомбил военные объекты, а потом и мирные города, в том числе - Киев. В столицу и другие города также стали проникать диверсанты.

22 марта стало известно, что в Киеве правоохранители на одной из станций метро задержали "монаха"-диверсанта.

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