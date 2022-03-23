Всех задержанных передали сотрудникам Службы безопасности Украины для проверки.

В Киеве патрульные задержали трех сторонников "русского мира".

Об этом на своей странице в Facebook сообщает патрульная полиция Киева.

"В Киеве патрульные продолжают задерживать сторонников "русского мира". Патрулируя ночью на проспекте Оболонском, экипаж получил сообщение о том, что из окна дома на 14-м этаже светится зеленый фонарь. Полицейские проверили дом, в одной из квартир обнаружили гражданина "братского народа", который без приглашения находится на территории Украины. Еще одного "незваного гостя" из Архангельской области РФ, задержали на проспекте Свободы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что некоторые жители Киева охотно помогают россиянам. Так, на улице Отдыха патрульные остановили гражданина, который фотографировал окрестности. Во время проверки его телефона патрульные обнаружили много фотографий блокпостов.

"Со слов задержанного, отправлял их маме и брату в Европу. Так ли это, проверят соответствующие службы", - добавили в полиции.

Все задержанные доставлены в районные управления и переданы сотрудникам СБУ для проверки.

Напомним, РФ ворвалась в Украину рано утром 24 февраля. Сначала враг бомбил военные объекты, а потом и мирные города, в том числе - Киев. В столицу и другие города также стали проникать диверсанты.

22 марта стало известно, что в Киеве правоохранители на одной из станций метро задержали "монаха"-диверсанта.

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