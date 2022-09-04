Проводится обыски и тотальная проверка документов и автотранспорта, а учителей пытаются заставить работать в школах по российской программе обучения.

Оккупанты на Херсонщине значительно усилили проведение фильтрационных мероприятий, ищут украинские силы сопротивления и запугивают учителей.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский во время информационного телемарафона.

"Очень жестче сегодня ведут себя оккупанты с нашим населением. Фильтрационные меры очень такие жесткие, и проверка документов, обыски - все это продолжается. Они ищут партизан, ищут очаги сопротивления, ищут людей, которые помогают ВСУ да и вообще, не соглашаются фактически интегрироваться в "русский мир", давление на этих людей усиливается",- акцентировал Соболевский.

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Он отметил относительно подробностей о том, каким образом оккупанты проводят фильтрационные мероприятия в небольших населенных пунктах временно оккупированной Херсонской области.

"Если речь идет о небольших населенных пунктах, его они фактически закрывают полностью. Приезжает большое количество росгвардейцев с ФСБшниками и проверяют каждую машину на въезд - выезд, они не останавливают движение, но проверяют все. И они фактически проходят все домовладения, проверяют документы у людей, которые там находятся. Если человек не зарегистрирован по этому адресу, то это отдельное большое внимание к этому человеку, с какого времени он там находится. Они могут допрашивать на месте или забирать с собой этого человека",- пояснил Соболевский.

Он добавил, что оккупанты тщательно проверяют документы на автотранспорт и могут вообще его отобрать.

"Проверяют смартфоны, компьютерную технику и очень тщательно они проверяют транспортные средства и документы на них. Если на транспортное средство нет документов, то они его "изымают" потом, это фактически такая форма ограбления на самом деле. Им (оккупантам - УНИАН) безразлично, что по нашему законодательству доверенность необязательна для управления автотранспортным средством", - сказал Соболевский.

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета отметил, относительно алгоритма действий оккупантов в крупных городах, в частности, Херсоне.

"Если речь идет о крупных городах, то фактически они не ходят тотально и не берут районы. Но количество обысков, которые они проводят, если речь идет о Херсоне, то она значительно увеличилась за последние дни. Алгоритм такой же, на самом деле, они те же самые вопросы задают, те же документы проверяют Кроме того, проверяют гаражные кооперативы, там тотально проверяют все, они ищут схроны с оружием, так же проверяют автотранспортные средства", - подчеркнул Соболевский.

Он отметил, что оккупанты усиливают давление на украинских педагогов, которые не хотят работать в школах по российской программе обучения.

"Последние дни усилилось давление на наших педагогов, которые не вышли в школы, которые они запустили по российской программе. У них там значительный недобор по учителям и они не могут сделать такую красивую картинку, как пытались. Поэтому давление на людей наших усилился и они их принуждают к тому, чтобы они все же выходили в эти школы и работали...Они (оккупанты - УНИАН) говорят о том, что если люди не будут работать, то они могут подозревать, что этот человек сотрудничает с СБУ и является агентом СБУ, и будут большие проблемы у этого человека...Безусловно на человека это очень так влияет, потому что сегодня защиты нет никакой на Херсонщине для наших людей и единственная возможность обеспечить свою личную безопасность - это принять решение на эвакуацию", - акцентировал Соболевский.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила за последнюю неделю наблюдается увеличение количества людей, которые выезжают из неподконтрольных территорий.

Она призвала жителей оккупированных территорий эвакуироваться и напомнила об ответственности за участие в "референдумах" оккупантов.

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