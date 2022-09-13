Город использует для отопления исключительно вторичное тепло с Запорожской АЭС, а если станция не будет работать, то не будет возможности начать отопительный сезон.

В Энергодаре идет подготовка к обязательной эвакуации жильцов.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире телемарафона "Единые новости".

"В Энергодаре у нас подготовка идет сейчас по обязательной эвакуации. Ведь в городе складывается очень сложная история, которая заключается в том, что город был и на сегодня является передовым в плане отопления - они не используют ни газ, ни другие виды энергии. Только вторичное тепло с атомной станции. Если атомная станция будет стоять и не вырабатывать тепло, то соответственно будет катастрофа зимой с началом отопительного сезона. Люди это понимают", - пояснил Старух.

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Он напомнил, что все блоки Запорожской АЭС с 11 сентября не работают.

"Сейчас, по сообщению наших энергетиков, станция потребляет энергию из Украины, чтобы обеспечить в нормальном режиме содержание реакторов. Но энергетическое сердце Украины прекратило биться – крупнейшая в Европе атомная станция и крупнейшая тепловая станция, которая 5 мая остановила свою работу, вместе они давали мощность почти 10 тыс. мегаватт. Сейчас они энергию не дают", - отметил Старух.

По его словам, враг и дальше обстреливает и саму станцию, и территорию вокруг нее. Старух отметил, что поток людей, выезжающих из Энергодара и Херсонской области, является значительным в течение последних месяцев. Это объясняется, в том числе, и той сложной ситуацией, которая возникла вокруг атомной станции, а также террором и давлением, который устраивают оккупанты, сложной финансово-экономической ситуацией, потому что оккупанты не пропускают медицинские, гуманитарные целевые грузы, затрудняют выезд людей.

По данным главы ОВА, только за минувшие сутки из ВОТ области эвакуировались на подконтрольные Украине территории 1708 человек, из них 465 детей. В основном это жители Васильевского района, Энергодара и Херсонской области.

Также Старух сообщил, что сейчас в Запорожской области оккупанты уже понимают дальнейшую "свою судьбу", глядя на то, что произошло в Харьковской области.

"Выезжают. Пытаются в Крым перебраться, чтобы поближе к "точке выхода", - сказал он.

Оккупация ЗАЭС: что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

По просьбе правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на захваченную оккупантами электростанцию. В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС.

2 сентября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что два эксперта организации продолжат работу на АЭС на постоянной основе. Также Гросси предложил Совету Безопасности ООН создать зону ядерной безопасности и защиты на ЗАЭС.

11 сентября "Энергоатом" сообщил, что 6-й энергоблок ЗАЭС, последний работавший, отключили от энергосети. Таким образом его начали переводить в "холодное" состояние.

12 сентября стало известно, что ЗАЭС подключена к украинской электросети и получает необходимую энергию для охлаждения неработающих энергоблоков.

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