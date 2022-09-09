По словам мэра города, с большой аферой оккупантов что-то пошло не так.

По предварительной информации, российские оккупанты отсрочили проведение своего псевдореферендума в Энергодаре на ноябрь вместо начала сентября, как они анонсировали предварительно.

Об этом в Telegram сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"Очевидно, что с большой аферой оккупантов что-то пошло не так. Возможно потому, что энтузиазм коллаборантов, которые взялись прислуживать оккупантам в реализации этого преступления, сведен на нет? И собственный ценник, который они выставили за предательство своей страны и своего города, уже не кажется стоящим жизни?",- отметил мэр.

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Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук считает, что российские оккупанты не смогут провести никакие псевдореферендумы на временно оккупированных территориях.

По данным советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, российские оккупанты хотят провести псевдореферендум на оккупированных территориях Украины в один день - 4 ноября. При этом он добавил, что это точно не последняя дата, которую озвучивают российские оккупанты.

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