Спасатели продолжают поисковые работы.

Число погибших в результате ракетного удара оккупантов по Запорожской области возросло до 4. Об этом сообщает Офис президента.

"Вольнянск. Запорожская область. Из-за ночных обстрелов россиянами зафиксировано прямое попадание в жилые дома. В одном из них проживали 3 семьи, всего около 10 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас спасатели осуществляют поисковые работы для деблокирования людей из-под завалов.

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"Подтверждено 4 погибших", - добавили в ОП.

Обстрел Запорожской области сегодня ночью - что известно

Как сообщал УНИАН, ночью 17 ноября россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов в Вольнянском районе.

В результате попадания трех ракет разрушениям подверглись гражданские сооружения. В частности разрушен двухэтажный жилой дом, под завалами оказались люди.

Ранее сообщалось о 2 погибших.

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