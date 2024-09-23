В воскресенье, 22 сентября, российские оккупационные войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки пострадали люди.

Вечером глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров написал в своем Telegram-канале о разрушениях и пожаре в городе. По его словам, пострадавшим оказывают помощь. Также на месте атаки работают спасатели.

"Россияне атаковали Запорожье. Предварительно, получили ранения пять человек. В результате удара частично разрушены здания. Взрывной волной и обломками повреждены рядом расположенные дома. Начался пожар. На месте работают спасатели, информация уточняется", - добавил он.

Полиция Запорожской области сообщает о шести ударах (предварительно - КАБами) по территории областного центра и района в период с 22:19 до 23:04.

Российские боеприпасы попали по объектам гражданской инфраструктуры, также загорелись припаркованные машины и получили повреждения близлежащие жилые дома. Полицейские также пишут о пяти раненых, одну из них они деблокировали из поврежденного дома.

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