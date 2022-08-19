Двух оккупантов ликвидированы, один ранен, а остальные участники ДРГ убежали.

На Донетчине пограничники уничтожили вражеских диверсантов.

Как сообщает Государственная пограничная служба, пограничники заметили группу оккупантов на реке Северский Донец.

"Те сняли с себя всю форму и экипировку, чтобы удобнее форсировать реку. Заплыв не удался: двое врагов уничтожены, один ранен. Остальные участники ДРГ сбежали", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины нейтрализовала российских диверсантов и передала Вооруженным силам более 700 координат для огневого поражения оккупантов на восточном фронте. Так сотрудники Службы безопасности нейтрализовали диверсантов, среди которых были бывшие правоохранители. Злоумышленники собирали разведданные о расположении украинских войск и стратегически важных объектах критической инфраструктуры региона. Для получения информации проводили визуальное наблюдение, применяли средства фото-, видеофиксации, а также получали сведения через личные связи.

Как сообщал УНИАН, 9 августа вблизи границы с Беларусью пограничники совместно с полицейскими, взрывотехниками и кинологами обнаружили схрон оружия, который оставили российские оккупанты. Кроме боеприпасов, в схроне была одежда военнослужащих Вооруженных сил РФ.

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