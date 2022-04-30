Он видит угрозу для нашей страны в том, что другие ракеты не являются высокоточными, поэтому ими снова могут попасть в жилые дома.

Военный эксперт Сергей Грабский отмечает, что запасы высокоточных ракет в России уменьшаются, но общие запасы ракет у них еще достаточны для продолжения обстрелов Украины.

Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

Отвечая на вопрос относительно имеющегося у России ракетного вооружения, количества высокоточных и невысокоточных ракет, Грабский заметил: "речь идет в целом о ракетах советского образца, которые подверглись определенной модернизации и стали более высокоточными, и такие, которые не подверглись определенной модернизации... Что те, что те ракеты несут угрозу. Только первый тип ракет, которые модернизированы, которых не очень много, и надо понимать, что Россия, например, может в год производить или модернизировать 10-15 "Искандеров", создавать... или модернизировать до 30-35 "Калибров". Возможно, до 50. Это максимум, что они могут сделать".

Зато, добавил эксперт, Россия имеет "очень мощные арсеналы старых образцов", которые после определенных регламентных работ могут быть использованы.

"Но проблема вот в чем: те ракеты имеют меньшую точность, потому что они были предназначены с самого начала по своей философии применения к транспортировке ядерного заряда к точке прицеливания... А для ядерного заряда не представляет практически такой большой проблемы отклонение от точки прицеливания на 200-300 метров. Поэтому за их точность говорить очень сложно", - сказал Грабский.

Так, пояснил он, в этом и заключается угроза для Украины, ведь "эта ракета может долететь и не попасть в военный или инфраструктурный объект, зато, как это произошло в Киеве, она может попасть в жилой дом".

"Абсолютной правдой является, что запасы высокоточных ракет у них уменьшаются. Зато общие запасы ракет у них еще достаточны для того, чтобы осуществлять террористические удары по всей территории Украины", - подытожил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в Украине с 24 февраля было выпущено около 1300 российских ракет еще столько же осталось на вооружении РФ.

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