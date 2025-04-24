Аналитик высказал мнение, что если бы европейцы были частью оборонительной войны, то украинцы могли бы использовать всю свою авиацию для наступательных операций.

Эффективные военно-воздушные силы (ВВС) - это то, чего украинцам больше всего не хватает для операций на земле. Если бы они могли создать некоторое превосходство в воздухе над своей территорией, это имело бы "большое значение".

Такое мнение высказал военный аналитик Майкл Кларк, пишет Sky News. "Им нужно больше собственных самолетов и обученных пилотов. F-16 хороши, но им нужны и другие", - считает аналитик.

Кларк добавил, что если бы европейские союзники были бы готовы усилить украинские ВВС, то бесполетная зона над Украиной могла бы иметь значение. Он говорит, что тогда украинцы смогли бы сбивать баллистические ракеты, летящие из России.

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"Если бы европейцы были частью оборонительной войны, то украинцы могли бы использовать всю свою авиацию для наступательных операций. Это могло бы иметь значение на земле и сильно усложнить жизнь российской армии", - сказал аналитик.

По словам специалиста, у европейцев есть одно оружие, способное помочь украинцам переломить ход событий на фронте. Кларк сказал, что немецкая ракета Taurus могла бы иметь значение для Украины.

"Taurus - это лучшая дальность, более тяжелая и в целом лучша боеголовка", - сказал он.

"Taurus действительно хорош для подрыва таких объектов, как мосты и сооружения. Он действительно наносит большой ущерб ключевым объектам именно так, как вам бы хотелось", - отметил специалист и добавил, что это оружие на самом деле очень эффективно "против военных и инфраструктурных объектов".

Издание отметило, что Taurus - это мощная система крылатых ракет, которая может поражать цели в глубине российской территории, что делает ее потенциальным переломным моментом для украинских сил, если бы они могли их использовать.

Вопрос передачи Украине Taurus

14 апреля будущий канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал Украине Taurus, чтобы она могла ударить по Крымскому мосту. Он выразил уверенность, что Киеву нужна помощь, чтобы "продвинуться вперед" на поле боя.

Германия пока воздерживается от передачи ракет Taurus, объясняя это их высокой мощностью и опасениями относительно эскалации конфликта.

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