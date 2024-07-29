В этом году Украина получит только одну эскадрилью F-16, примерно 20 истребителей.

Только шесть украинских пилотов закончили программу обучения полетам на истребителях F-16, которые должны быть доставлены Украине в августе.

В целом в этом году Украина получит только одну эскадрилью F-16, примерно 20 истребителей, а это намного меньше, чем она расчитывала, пишет The Telegraph.

Украинский президент Владимир Зеленский и украинские военные выразили разочарование ситуацией с поставками западных истребителей, отметив, что их слишком мало и слишком поздно. Они отметили, что когда F-16 наконец прибудут в Украину, они не станут решающими факторами, как надеялись.

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Одна из причин заключается в том, что они будут развернуты в оборонительных целях, поскольку РФ по-прежнему контролирует небо и установила системы ПВО по всей линии фронта, что подвергает риску F-16. "Мы не будем использовать истребители слишком близко к россиянам из-за угрозы противовоздушной обороны", - сообщил один из украинских чиновников.

Издание отметило, что, например, российский пропагандистский Telegram-канал Fighterbomber, специализирующийся на авиации, уже поспешил заявить, что с шестью пилотами Украина сможет задействовать только 2 истребителя одновременно, потому что "пилот не может работать круглосуточно".

"Два пилота - это максимум 10 боевых вылетов в день в общей сложности. Для всей Украины 10 вылетов F-16 - это ничто", - констатировали в Fighterbomber.

F-16 для Украины

В течение двух лет украинские власти просили у своих западных союзников истребители F-16, чтобы противостоять доминированию россиян в небе.

В общей сложности 80 истребителей F-16 были обещаны Украине Данией, Нидерландами, Норвегией и Бельгией. Однако дело с их поставками затянулось на сколько, что они могут стать бесполезными, хотя ранее на них возлагались большие надежды. Некоторые военные эксперты даже прогнозировали, что применение этих истребителей способно переломить ход войны.

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