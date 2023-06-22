По его словам, мир не должен позволить Путину утомить Украину.

Запад должен утомить российское общество и замучить президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Мы не должны позволить Путину утомить Украину и замучить нас. Мы должны сделать так, чтобы мы вместе с Украиной утомили российское общество и замучили Путина", - заявил Дуда в разговоре с украинскими журналистами.

Он также резко раскритиковал страны, которые предлагают отдать часть территорий Украины России.

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"Пусть Украина получит Донецк, Луганск и Крым, а кто-то пусть отдаст кусок своей земли. Я думаю, Россия будет счастлива, если получит, например, кусок на Средиземноморском побережье", - сказал польский президент.

Дуда подчеркнул, что уважает украинского лидера Владимира Зеленского. Даже сложные дискуссии проходят между президентами в дружественном формате.

"Мы с президентом Зеленским любим друг друга, но занимаемся политикой. У нас бывают сложные дискуссии, но их дух всегда дружеский – никто не хочет никому навредить", - пододвигал он.

Война в Украине - поддержка Польши

Польша с самого начала войны мощно поддерживает Украину. Эта страна, в частности, одной из первых согласилась передать ВСУ танки и открыла "хаб" по ремонту танков T - 64 для Украины.

Затем, снова одной из первых, Варшава согласилась предоставить боевую авиацию. Так, поляки передали Украине 14 боевых самолетов МиГ-29.

Когда Украине понадобилась современная авиация и союзники договорились о коалиции, Польша едва не сразу объявила, что уже составила график учений для наших пилотов на F-16 и готова начать курсы.

В июне Сейм Польши принял резолюцию о членство Украины в НАТО.

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