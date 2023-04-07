На польском заводе "Бумар-Лабенды" создан сервисный центр для ремонта танков T-64 для Украины. Об этом сообщает Польское Радио.
Отмечается, что центр создан в рамках сотрудничества Польской вооруженной группы (Polska Grupa Zbrojeniowa) и концерна "Укроборонпром".
Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере ремонта, сборки, производства и развития цепи поставки танков Т-64.
Также в долгосрочной перспективе также планируется сотрудничество в обслуживании танков Т-72 и РТ-91, переданных Польшей Украине. Кроме того, рассматривается возможность проведения работ по обслуживанию танков типа Leopard 2.
Как отметила президент "Бумар-Лабенды" Эдита Шиманская, завод готов создать хаб для ремонта бронетехники, которая находится на вооружении украинской армии.
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Одно из предприятий "Укроборонпрома" Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A) заключили соглашение об изготовлении танковых снарядов калибра 125 мм.
5 апреля во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Польшу был согласован новый пакет оборонной помощи для нашего государства.
Он предусматривает, в частности, поставку польских БТР Rosomak, самоходных минометов Rak, систем ПВО, в частности ПЗРК Piorun, МиГов и другого вооружения.