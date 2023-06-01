Премьер-министр Польши также призвал другие страны как можно быстрее поделиться с Украиной системами Patriot.

Премьер-министры Нидерландов и Польши заявили о намерении своих стран обучать украинских пилотов на истребителях F-16. Как сообщает CNN, об этом они заявили на саммите Европейского политического сообщества в Молдове.

"Мы составили график этих тренировок. Польша поможет Украине подготовить пилотов истребителей F-16", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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Моравецкий также отметил, что у Польши "мало" систем Patriot, и призвал другие страны, которые имеют их, поделиться ими с Украиной "как можно скорее".

В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также заявил, что Нидерланды начнут обучение украинских пилотов на самолетах F-16 "как можно быстрее".

"Вместе с Данией, Бельгией и Великобританией Нидерланды как можно быстрее начнут обучение украинских пилотов на истребителе F-16. Это важный шаг для того, чтобы Украина могла защитить себя. Мы сегодня собрались здесь с лидерами стран, которые входят в коалицию истребителей для Украины. Я призвал другие присутствующие страны присоединиться к коалиции. Украина должна выиграть эту войну", - написал он в Twitter.

Истребители для Украины

Союзники после долгих обсуждений решили предоставить Украине военную авиацию, в частности, самолеты-истребители F-16. Сообщалось, что обучение украинских пилотов на этих самолетах должно начаться в ближайшие недели.

Эксперты допускают, что, кроме F-16, Украина может получить также самолеты Eurofighter от нескольких стран, а также истребители JAS 39 Gripen от Швеции.

В Воздушных силах отмечали, что Украине для начала понадобится хотя бы 12-16 истребителей F-16. В то же время 3-4 групп самолетов F-16 хватит для получения преимущества на одном из направлений.

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