Збигнев Рау указал на сближение Украины и Запада.

Власти Российской Федерации не достигли ни одной стратегической цели в войне против Украины. Кремль своими действиями лишь усилил сотрудничество между официальным Киевом и НАТО.

По словам министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, с самого начала войны в Украине на Западе задаются вопросам о ее конце и о значении ядерного шантажа Путина.

"Хотя эти вопросы остаются без ответа, следует отметить, что пока ни одна стратегическая цель Кремля не достигнута, но война повлияла на беспрецедентное сотрудничество между Украиной и НАТО", - цитирует дипломата "Польское радио".

Видео дня

При этом он указал на сплоченность Запада вокруг Украины и усиление позиции НАТО, как альянса. Также Рау подчеркнул, что война в Украине вызывает долгосрочные негативные явления, которые влияют на весь мир - рост инфляции, проблемы с продовольствием, транспортировкой грузов, повышение стоимости сырья и усиление миграции.

Война в Украине - гланые оправдания Кремля

Российская Федерация 24 февраля 2022 года начала полномасштабную войнц против Украины. При этом российская власть тогда, уничтожая украинские города и массово убивая мирных жителей, прикрывалась так называемой "денцификацией" и "демилитаризацией" Украины.

18 июня 2023 года пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина – Дмитрий Песков заявил, что Россия во многом выполнила одну из задач так называемой "специальной военной операции", а именно задачу "демилитаризации".

Вас также могут заинтересовать новости: