Руководитель фонда "Вернись живым" допускает, что в 2025 году может быть "остановка" и запуск переговорного процесса.

Заморозка войны - очень плохой сценарий для Украины. Как бы не было трудно, нужно дожимать. Украине важно иметь много козырей, с которыми можно заходить в переговоры. Именно это - стратегическая задача, которой сейчас должен заниматься главнокомандующий ВСУ. Такое мнение в интервью УП высказал руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

"Как бы нам трудно не было, но надо дожимать. Потому что на второй день перемирия мы начнем ссориться: кто больше воевал, кто больше возил и кто кому патриот, начнем формировать политические списки, рваться к власти. А Россия будет дальше вооружаться. Пройдет какое-то время, и она снова нападет. И она не повторит тех ошибок, которые были в 2022 году", - отметил он.

По его мнению, на следующий день после возможного перемирия Украины должна начать готовиться к следующей войне:

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"И я очень боюсь, что мы не сделаем этого вывода, который мы должны были бы сделать в 2015 году. Мы выиграли время и мы этим временем не воспользовались. Россия выиграла время и воспользовалась. Но допустила несколько больших ошибок. И мы пропетляли. Она недооценила наше общество, переоценила себя".

Чмут верит в то, что в 2025 году может быть "остановка" и запуск переговорного процесса.

"Потому что есть сильная позиция Америки, есть истощение Украины, есть какое-то желание России. Но, опять же, условия для всех разные. Для Америки это может быть "любой ценой". Но мы не готовы платить любую цену. И Россия может еще тянуть время. То есть это такая игра, где много входных, каждая из которых влияет на конечный результат", - объяснил он.

Говоря о козырях для Украины при возможных переговорах, Чмут упомянул Курск, Африку и теневой флот:

"Ты спрашивал о козырях, с чем мы можем заходить в переговоры. Вот нам важно их иметь много. Именно это стратегическая задача, а не какая-то посадка, не этим должен главком заниматься. Курск - это стратегическая история для страны. Африка - это стратегическая история. Теневой флот - это стратегическая история. Пока весь фокус внимания у нас на посадки и на отдельные позиции, за потерю которых снимают комбригов - причем не худших, а, может, и лучших кое-где - ничего не будет".

Победа для Украины, по его словам, - это сохранение украинской государственности, независимости и собственного самостоятельного видения дальнейшего развития пути.

Переговоры с Россией - актуальное

Напомним, на днях избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Путин ждет встречи с ним:

"Президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно быстрее, поэтому мы должны подождать этого. Мы должны закончить эту войну...".

В The Washington Post писали, что приход к власти в США Дональда Трампа и тяжелая ситуация для ВСУ на фронте подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к смягчению позиции в будущих переговорах с Россией.

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