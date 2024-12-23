Зеленский надеется, что его более покладистая позиция расположит к нему администрацию Трампа, если Путин откажется от переговоров.

Приход к власти в США Дональда Трампа и тяжелая ситуация для ВСУ на фронте подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к смягчению позиции в будущих переговорах с Россией. Как пишет The Washington Post, Зеленский в последние недели сигнализирует о большей готовности к переговорам с целью окончания войны – "серьезный сдвиг для украинского лидера, который долгое время клялся бороться за каждую пядь земли своей страны".

"Изменение риторики Зеленского - то, что заметили украинские и западные официальные лица, - вероятно, можно объяснить ухудшением ситуации на линии фронта и приходом к власти новой администрации США, которая поставила под сомнение будущую помощь Киеву в сфере безопасности", - говорится в статье.

Ранее Зеленский заявлял, что переговоры могут начаться только после того, как Москва выведет все свои войска с территории Украины. Однако на последних встречах с Трампом и европейскими лидерами украинский президент больше сосредоточился на достижении "прочного мира" для Украины. Теперь главным приоритетом является получение приглашения в военный альянс НАТО и других гарантий безопасности, таких как возможное присутствие западных миротворцев, для предотвращения будущих российских атак.

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Как отмечают чиновники и аналитики, смена тона Зеленского, вероятно, является попыткой достичь согласованности с акцентом Трампа на прекращение конфликта.

Администрация Зеленского "понимает, что при Трампе все изменится", сказал бывший посол США в России Майкл Макфол.

"Я думаю, что для Зеленского это освобождает его от позиции, согласно которой они собирались бороться до границ 1991 года, несмотря ни на что", - добавил Макфол. Теперь он может сказать: "Ну, я бы с удовольствием так и сделал, но пришел Трамп, и все изменилось".

В то же время большинство политиков сомневается, что Владимир Путин готов к переговорам, пока его войска добиваются успехов на линии фронта:

"Некоторые чиновники предполагают, что Зеленский разумно хеджирует и надеется, что его более покладистая позиция расположит к нему Белый дом Трампа и позволит ему оказать большую поддержку обороне Украины, если Путин откажется от переговоров".

Как отметил один из украинских чиновников, они "начинают верить" в то, что война действительно может закончиться в следующем году, поскольку после избрания Трампа разговоры о мирном соглашении активизировались. Но если бы не все эти внезапные публичные разговоры о мирном урегулировании, "я бы не поверил, что мы приблизились к переговорам", - сказал чиновник. "Я просто не думаю, что с Путиным можно прийти к какому-либо соглашению".

Переговоры с Россией о конце войны - новости

Как писало FT, Украина надеется замедлить наступление России и перехватить инициативу на фронте до инаугурации Дональда Трампа. Утверждается, что высокопоставленные чиновники полагают, что доказательство того, что они являются "борцами" и "победителями", поможет убедить избранного президента поддержать их.

Ранее Путин назвал условия для начала мирных переговоров. Кроме того, он добавил, что будет подписывать договоренности только с "легитимной властью", имея в виду председателя Верховной Рады.

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