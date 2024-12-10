Ветеран убежден, что Трамп точно не предложит Украине вступить в НАТО.

Окончательный план по войне в Украине новоизбранного президента США Дональда Трампа еще не разработан. Об этом в эфире "Новинарни" рассказал экс-командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.

"Некоторые пункты очевидны, но некоторые могут корректироваться в течение этого месяца, который остался. Какие бы детали там ни были, но принципиально они будут базироваться отнюдь не на восстановлении нашей территориальной целостности. И отнюдь не на вступлении в НАТО. Этих двух моментов там точно не будет - это даже не обсуждается. В любом случае речь будет идти о заморозке войны и о каких-то очень абстрактных гарантиях безопасности, которые предусматриваются не вступлением в НАТО", - убежден Дикий.

Он отметил, что сейчас в команде Трампа рассматривают возможность заморозить войну между Украиной и Россией по "корейскому сценарию". Впрочем, по мнению эксперта, в случае с Украиной такой вариант не сработает.

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"Если Россия и согласится на заморозку, то не по "корейскому сценарию", а по "вьетнамскому". Когда тоже подписали мирное соглашение, прекратили огонь, дали американским войскам выйти из Южного Вьетнама. А после этого за 55 дней оккупировали Южный Вьетнам. Этот сценарий - он же "чеченский". Когда подписали для России унизительное соглашение, фактически признали поражение. Проработали работу над ошибками, пришли второй раз и окончательно. Это тот вариант, который ждет нас, если Трамп все же сумеет навязать эту свою заморозку", - пояснил Дикий.

Мирные переговоры: последние новости

Накануне журналисты The Wall Street Journal сообщили, что Украина уже начала вести переговоры о мире в стране с командой Трампа. Журналисты отмечают, что Киев готов к миру, но только при наличии надежных гарантий безопасности.

Тем временем в РФ также намекнули на подготовку к переговорам. Так, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия "почти достигла целей СВО".

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