Обе стороны сейчас придерживаются режима тишины.

В Мариуполе удалось достать из-под завалов на территории "Азовстали" двадцать гражданских. Их отправили в обусловленное место, откуда группа должна была отправиться в Запорожье. Сейчас в почти полностью разрушенном городе соблюдается режим тишины.

Подробностями эвакуации поделился заместитель командира мариупольского "Азова" Святослав Паламар с позывным "Калина" в официальном Telegram-канале полка.

По словам бойца, целую ночь территорию "Азовстали" обстреливала вражеская артиллерия, из-за чего возникли новые завалы и разрушения. Режим тишины должен был соблюдаться с 6 утра, но начался на 5 часов позже. Сейчас боевые действия действительно не ведутся — обе стороны прекратили огонь, о чем сообщил Паламар.

Эвакуационную колонну, в которую вошли сотрудники ООН, ждали в 6 утра. Однако она прибыла с опозданием более чем на 12 часов.

"По состоянию на 19:40 мы передали в договоренное место 20 гражданских, которых удалось вызволить из-под завалов. Это женщины и дети. И мы надеемся, что те люди поедут в направлении договоренном, а именно в Запорожье — на подконтрольную Украине территорию", — продолжил Паламар.

Сейчас бойцы "Азова" продолжают доставать жителей Мариуполя из-под завалов с помощью тросов. Защитники города спасают пожилых людей, женщин и детей.

"Касательно раненных. Это люди, которые нуждаются в необходимой медицинской помощи. Но на нам неизвестно, почему именно их не забирают, и о них совсем не идет речь — насчет их эвакуации на подконтрольную Украине территорию", — подытожил Паламар.

Напомним, вчера, 29 апреля, враг использовал режим тишины, чтобы продвинуться вперед на рубежах вокруг "Азовстали". Попытка получилась неудачной. Сегодня в городском совете Мариуполя сообщили, мол, появилась надежда на эвакуацию.

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