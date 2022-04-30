Такая работа была проведена в определенных городах.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко утверждает, что власти и руководители музеев Мариуполя не соглашались эвакуировать экспонаты, когда такая возможность еще была.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

По его словам, власти выполняют работу для сохранения музейных и культурных ценностей по определенному протоколу, и такая работа была проведена в определенных городах. Раскрывать детали министр не стал.

Что касается Мариуполя, министр отметил, что местные власти и руководство музеев отказались эвакуировать экспонаты.

"В тех местах, где происходил срочный захват, таких как Чернигов или Херсонская область, это сделать было практически невозможно с первого дня. Хотя некоторые разговоры относительно Мариуполя у нас были накануне с руководителями города и этих музеев. К сожалению, нам не удалось убедить их эвакуироваться", – сказал Ткаченко.

Министр добавил, что имеет вопросы к директрисе муниципального музея, которая "так лихо отдавала ценности для вывоза из Мариуполя" и намекнул о необходимости привлечения ее к ответственности.

Как писал УНИАН, российские оккупанты похитили и вывезли в Донецк более двух тысяч уникальных экспонатов из музеев Мариуполя. Речь идет об оригинальных работах Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского, древних иконах.

Также сообщалось, что в Мариуполе российские оккупанты начали использовать разграбленные музейные экспонаты для создания фейковых новостей.

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