Президент верит, что совместно с ООН Украине удастся достичь еще больше положительных результатов.

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что каждый, кто пытается вернуть мир в Украину, борется за то, чтобы мир и безопасность были возможны для всех других народов на планете.

Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении.

"Сегодня в мире отмечается День ООН. Именно в этот день в 1945 году вступил в силу Устав ООН. Он был написан и принят не как нечто ритуальное - это не пустая формальность", - сказал Зеленский.

Видео дня

По его словам, это один из базовых документов, который должен работать для поддержания мира и международного правопорядка.

"Должно работать. И будет работать. В частности, и этого мы достигаем нашей борьбой против незаконной и неспровоцированной российской вооруженной агрессии. Каждый, кто пытается вернуть мир для Украины, и борется за то, чтобы мир и безопасность были возможны для всех других народов на земле", - подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за сотрудничество и за то, что он "действительно на защите Устава ООН и глобального мира".

"Мы уже достигли хороших результатов вместе - это освобождение наших пленных, которых удерживают в России, это и экспортная "Зерновая инициатива", которая позволяет снять остроту продовольственного кризиса в мире, это и разноплановая сотрудничество в структурах ООН. Я благодарю за содействие во всем этом. И верю, что сможем достичь еще большего", - подытожил Зеленский.

Также Зеленский отмечает, что эта зима будет самой сложной в истории Украины.

Готовность Украины к зиме: что известно

По данным Офиса генпрокурора, за восемь месяцев войны российские оккупанты атаковали объекты электроэнергетики Украины 85 раз, из них 51 - в октябре.

Больше всего ударов по объектам критической инфраструктуры нанесено в Днепропетровской области – 8, Львовской – 6, Винницкой – 5, Сумской – 4, Харьковской – 4 и в Киеве – 4.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что в газохранилищах Украины достаточно газа, чтобы пройти зиму. Однако о сложной зиме уже предупредили и в "Нафтогазе". По словам главы ведомства Юрия Витренко, на территории Украины разрушено почти 40% энергообъектов. Кроме того, практически не осталось работающих нефтеперерабатывающих заводов.

"В последнее время Россия неоднократно предпринимала атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, что приводило к отключению электроэнергии на значительной части страны. В газовом секторе "Нафтогазу" удалось сохранить почти довоенный уровень. Но производство продолжает подвергаться ударам. Многочисленные сотрудники уже погибли - не только потому, что воевали на фронте, но и на своих рабочих местах", - рассказал глава "Нафтогаза".

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