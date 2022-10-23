Украинцы уже успели оценить новый трек.

Украинский артист Олег Кензов выпустил новую песню о главнокомандующем Вооруженными силами Украины Залужном.

Певец отметил, что это песня очень понравилась его дочери, поэтому откликнется в сердцах и всех украинцев, а лично он в восторге от генерала Залужного, который ежедневно спасает Украины от российских оккупантов.

"Валєра Залужний – такий крутий, такий потужний. Валєра Залужний – наш самий кращий, самий мужній... Головнокомандувач Збройних сил. Орду стирає ущент і в пил. Орду стирає, неначе гума, ще трохи – і запалає Дума! Валєра дивує, Валєра керує, Валєра Залужний країну рятує. Палає, горить, вибухає метал. Валєра Залужний – це наш генерал", – говорится в тексте.

Вместе с Кензовым эту песню исполняет девушка Даша. Кензов в песне читает рэп, а она поет в припеве.

Реакция сети на песню "Валєра"

"Достойная песня. А Залужный шикарен"

"Песня красивая. Надеюсь, станет популярной не только в нашей стране"

"Залужный достоин уважения"

"Залужный мутит движ, он - мой фаворит"

"Это просто хит"

Напомним, ранее Kalush Orchestra и культовая группа The Rasmus выпустили мощный хит о войне в Украине.

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