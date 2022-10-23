Украинский артист Олег Кензов выпустил новую песню о главнокомандующем Вооруженными силами Украины Залужном.
Певец отметил, что это песня очень понравилась его дочери, поэтому откликнется в сердцах и всех украинцев, а лично он в восторге от генерала Залужного, который ежедневно спасает Украины от российских оккупантов.
"Валєра Залужний – такий крутий, такий потужний. Валєра Залужний – наш самий кращий, самий мужній... Головнокомандувач Збройних сил. Орду стирає ущент і в пил. Орду стирає, неначе гума, ще трохи – і запалає Дума! Валєра дивує, Валєра керує, Валєра Залужний країну рятує. Палає, горить, вибухає метал. Валєра Залужний – це наш генерал", – говорится в тексте.
Вместе с Кензовым эту песню исполняет девушка Даша. Кензов в песне читает рэп, а она поет в припеве.
Реакция сети на песню "Валєра"
- "Достойная песня. А Залужный шикарен"
- "Песня красивая. Надеюсь, станет популярной не только в нашей стране"
- "Залужный достоин уважения"
- "Залужный мутит движ, он - мой фаворит"
- "Это просто хит"
Напомним, ранее Kalush Orchestra и культовая группа The Rasmus выпустили мощный хит о войне в Украине.