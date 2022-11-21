Он поблагодарил каждого десантника за службу, за верность военной присяге.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный поздравил бойцов десантно-штурмовых войск с их профессиональным праздником - Днем ДШВ ВСУ.

Соответствующее видеообращение он опубликовал в своем Телеграмм-канале и сопроводил его мощным видео с работой военных этого рода войск.

"Вы - всегда первые! Вы там, где труднее всего. Вы прошли особый отбор и изнурительную подготовку. Именно поэтому вы являетесь элитой войска и гордостью нации. Закаленные в тяжелых боях, вы дали достойный отпор врагу. Все без исключения бригады наших Десантно-штурмовых войск – легендарные", — обратился Залужный.

Видео дня

Он поблагодарил каждого десантника за службу, за верность военной присяге и клятве десантника.

"Склоняю голову перед теми, чья кровь навсегда влилась в цвет ваших беретов. Поздравляю с праздником! Горжусь и полагаюсь на вас! Слава ДШВ! Слава Украине!" - такими словами главнокомандующий ВСУ завершил свое видеообращение.

День десантно-штурмовых войск в Украине

21 ноября в Украине отмечают День десантно-штурмовых войск, который приходится на День Архистратига Михаила.

Праздник был установлен указом президента Петра Порошенко от 21 ноября 2017 года. В тот же день в Украине праздник впервые отметили торжественной церемонией на Михайловской площади в Киеве, в ходе которой тогдашний президент и военное командование вручили новую символику: красный берет вместо голубого, штандарт командующего десантно-штурмовых войск, флаг рода войск и было установлено новую клятву.

23 мая 2018 года Порошенко подписал закон, которым были окончательно переименованы десантные высокомобильные войска в десантно-штурмовые.

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