В этом году День ДШВ отмечается во второй раз.

Сегодня, 21 ноября, в Украине отмечают День десантно-штурмовых войск, который приходится на День Архистратига Михаила.

История Дня десантно-штурмовых войск

Праздник был установлен указом президента Петра Порошенко от 21 ноября 2017 года.

В тот же день в Украине праздник впервые отметили торжественной церемонией на Михайловской площади в Киеве, в ходе которой президент и военное командование вручили новую символику: багровый берет вместо голубого, штандарт командующего десантно-штурмовых войск, флаг рода войск и была установлена новая клятва.

23 мая 2018 года Порошенко подписал закон, которым Высокомобильные десантные войска были окончательно переименованы в Десантно-штурмовые.

В этом году День ДШВ отмечается во второй раз.

Украинских десантников поздравил с праздником командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наєв.

"Десантно-штурмовые войска родились в период смертельных для Украины испытаний, в огне кровавого противостояния российской агрессии на Востоке государства. Вы вобрали в себя не только лучшие традиции прошлого, но и боевой опыт, несгибаемый дух, мужество и самоотверженность героев-защитников Украины. Ваш подвиг вписан золотыми буквами в историю страны, на Вашем примере воспитываются новые поколения защитников Украины.

Ваше главное качество - способность выполнять сложные задачи в экстремальных условиях. Воин-десантник является синонимом таких понятий как честь, достоинство, верность долгу, доблесть. И особым смыслом это понятие наполнилось в нынешний период, когда десантно-штурмовые войска стали надежным форпостом безопасности нашего государства", - говорится в поздравлении.