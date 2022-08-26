Главнокомандующий проинформировал американского коллегу Марка Милли об оперативной обстановке по всей линии фронта.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал председателю Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, что оккупанты распространяют дезинформацию о ситуации на Запорожской АЭС.

Как сообщил в Telegram Залужный, сегодня состоялся очередной телефонный разговор с генералом Марком Милли.

"Проинформировал об оперативной обстановке по всей линии фронта. Отметил, что противник распространяет дезинформацию о ситуации на Запорожской АЭС, обвиняя в ее обстрелах украинских военных", - отметил главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Відео дня:

Он добавил, что получил заверения генерала Милли в непоколебимой помощи лично президента Джо Байдена, обеих палат парламента и американского народа в целом.

Залужный поблагодарил за очередной пакет помощи от США.

Как сообщал УНИАН, 23 августа президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден принял решение о предоставлении Украине пакета военной помощи стоимостью почти три миллиарда долларов.

Пакет предусматривает предоставление Украине систем противовоздушной обороны, артиллерийских систем, боеприпасов, противоракетных беспилотных воздушных систем и радаров.

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