Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал председателю Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, что оккупанты распространяют дезинформацию о ситуации на Запорожской АЭС.
Как сообщил в Telegram Залужный, сегодня состоялся очередной телефонный разговор с генералом Марком Милли.
"Проинформировал об оперативной обстановке по всей линии фронта. Отметил, что противник распространяет дезинформацию о ситуации на Запорожской АЭС, обвиняя в ее обстрелах украинских военных", - отметил главнокомандующий Вооруженных сил Украины.Відео дня:
Он добавил, что получил заверения генерала Милли в непоколебимой помощи лично президента Джо Байдена, обеих палат парламента и американского народа в целом.
Залужный поблагодарил за очередной пакет помощи от США.
Как сообщал УНИАН, 23 августа президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден принял решение о предоставлении Украине пакета военной помощи стоимостью почти три миллиарда долларов.
Пакет предусматривает предоставление Украине систем противовоздушной обороны, артиллерийских систем, боеприпасов, противоракетных беспилотных воздушных систем и радаров.