Для этого надо будет внести изменения в статью 19 Закона О государственной службе.

Новый законопроект о мобилизации от Кабмина предлагает ввести требование для людей, которые впервые устраиваются на государственную службу. В частности, на работу будут принимать только тех, кто имеет базовую общевойсковую подготовку или проходил военную службу. Исключения составляют непригодные к службе лица.

Как указано в тексте законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" на сайте Верховной Рады, для этого надо будет внести изменения в статью 19 Закона О государственной службе.

"На государственную службу не может впервые поступить лицо мужского пола в возрасте до 60 лет, которое не прошло базовую общевойсковую подготовку или военную службу, кроме лиц, освобожденных от прохождения базовой военной службы в соответствии со статьей 18 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" или признанных по состоянию здоровья непригодными к прохождению военной службы", - указывается в документе.

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Новый законопроект о мобилизации - что известно

Как сообщал УНИАН, 30 января 2024 года Кабмин передал в ВР обновленную версию законопроекта о мобилизацию. В парламенте документ будут представлять министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.

Согласно новому законопроекту, в обязанности граждан по мобилизационной подготовке и мобилизации будет входить регистрация электронного кабинета. Повестка может быть отправлена через электронный кабинет, днем ее вручения будут считать тот, когда ТЦК получил уведомление о ее доставке.

При этом уклонистам запретят выезд за границу. Также могут арестовать их активы.

Законопроект среди прочего предлагает разрешить призывать на военную службу чиновников и правоохранителей. А вот военнообязанные в органах местного самоуправления будут иметь бронирование в размере 50% от штата.

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