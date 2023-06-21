Неповрежденный аппарат отдали на изучение специалистам.

Недавно на территории Полтавской области нашли вражеский дрон-камикадзе типа "Шахед", который упал самостоятельно. В полиции полагают, что в аппарате просто закончился бензин.

Об этом на брифинге 21 июня рассказал заместитель начальника взрывотехнической службы полтавской полиции Артем Бондаренко, пишет местное издание "Зміст".

Когда именно произошел данный инцидент, не уточняется. Беспилотник "Шахед" не долетел до назначенной ему цели и просто упал, вероятно, из-за нехватки топлива. При этом утверждается, что боевую часть дрона нашли отдельно от остальной части. Благодаря этому летательный аппарат удалось взять на экспертизу, а боеголовку обезвредили.

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Также Бондаренко советует не приближаться к упавшим беспилотникам, а сразу вызывать специалистов. Дело в том, что россияне оснащают свои дроны датчиками приближения к цели, поэтому боеголовка может взорваться, если к ней подойдет человек.

Атаки "Шахедов" по Украине – последние новости

В ночь на 21 июня российские оккупанты атаковали Украину иранскими ударными дронами Shahed. Беспилотники запускали с северного направления. Все шесть дронов удалось сбить.

Более масштабная атака была осуществлена днем ранее. За прошедшие сутки оккупанты запустили по Украине 33 иранских БпЛА типа Shahed. Из них 30 удалось сбить.

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