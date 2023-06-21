Почти все из них сбила украинская система ПВО.

В ночь на 21 июня российские оккупанты атаковали Украину иранскими ударными БпЛА Shahed. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.

Как сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли удар по Украине 33 иранскими ударными БпЛА типа Shahed.

"Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 30 ударных БПЛА Shahed", - говорится в сводке.

Кроме того, оккупанты нанесены удары 7 зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300 и 1 крылатой ракетой наземного базирования "Искандер-М" по объектам гражданской инфраструктуры Запорожья.

Также нанес 83 авиационных удара и совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой", - предупреждают в Генштабе.

Ночная атака дронов - что известно

В ночь на среду, 21 июня, в ряде украинских областей объявили воздушную тревогу, военные зафиксировали движение беспилотных летательных аппаратов.

Воздушная тревога звучала в северных, части центральных областей и даже в одном из регионов Запада. О взрывах сообщала Хмельницкая ОВА.

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