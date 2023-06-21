Оккупанты запустили дроны-камикадзе с северного направления.

В ночь на 21 июня российские оккупанты нанесли удар с северного направления дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136/131.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. "Все дроны-камикадзе уничтожены силами и средствами Воздушных Сил на Хмельнитчине", - уточнили там.

В Воздушных силах добавили, что за минувшие сутки Силы обороны Украины приземлили четыре вражеских разведывательных беспилотника разных типов.

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"Авиация Воздушных Сил осуществила десятки самолетовылетов, нанесла удары по позициям, технике, тылам оккупационных войск, в частности авиационными средствами поражения, предоставленными западными партнерами", - говорится в сообщении.

Война в Украине: новости

В ночь на 20 июня оккупанты также атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами. Так, попадания были зафиксированы во Львове и Запорожской области. По уточненной информации, за прошедшие сутки российские оккупанты выпустили по Украине 33 иранских БпЛА типа Shahed, 7 зенитных управляемых ракет из ЗРК С-300 и 1 крылатую ракету наземного базирования "Искандер-М" по объектам гражданской инфраструктуры Запорожья. Силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 30 ударных БпЛА Shahed.

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