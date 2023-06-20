Военно-политический обозреватель Александр Коваленко пояснил связь между регулярными рейсами бортов ВВС Ирана в Москву и сегодняшним массированным ударом дронами по Украине.
Он напомнил, что последнюю неделю РФ придерживалась условной "паузы" в использовании БПЛА. В последний раз оккупанты реализовали массированный удар по Украине 10 июня, запустив 35 дронов.
Однако в воскресенье, 18 июня, в столицу РФ прилетел "с посылкой" иранский военно-транспортный Ил-76ТД. А уже в ночь на 20 июня по Украине осуществляется массовый налёт дронов-камикадзе Shahed-136 в количестве 35 ед.
По словам Коваленко, это свидетельствует о том, что Россия наращивает процесс поставок дронов из Тегерана. Эксперт припомнил, что по итогам мая 2023 года иранские транспортники посетили Москву 7 раз в период с 24 по 31-е число: "А 17 июня в Тегеран даже прибыл Ил-76 ВКС РФ", - указал Коваленко.
Ночная атака оккупантов - выяснились детали
Напомним, что в ночь на 20 июня в Украине была длительная воздушная тревога из-за очередной атаки РФ: оккупанты запустили 35 ударных дронов типа Shahed-136/131.
В Воздушных силах Украины уточнили, что россияне целились по военным и инфраструктурным объектам. Пуски были осуществлены с двух направлений - северного и южного (Брянская область и восточное побережье Азовского моря).
В рамках защиты неба Украины наши бойцы сбили 32 вражеские цели.