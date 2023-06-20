Ранее у Москвы была условная пауза в использовании БПЛА. Их запускали не в таком количестве.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко пояснил связь между регулярными рейсами бортов ВВС Ирана в Москву и сегодняшним массированным ударом дронами по Украине.

Он напомнил, что последнюю неделю РФ придерживалась условной "паузы" в использовании БПЛА. В последний раз оккупанты реализовали массированный удар по Украине 10 июня, запустив 35 дронов.

Однако в воскресенье, 18 июня, в столицу РФ прилетел "с посылкой" иранский военно-транспортный Ил-76ТД. А уже в ночь на 20 июня по Украине осуществляется массовый налёт дронов-камикадзе Shahed-136 в количестве 35 ед.

По словам Коваленко, это свидетельствует о том, что Россия наращивает процесс поставок дронов из Тегерана. Эксперт припомнил, что по итогам мая 2023 года иранские транспортники посетили Москву 7 раз в период с 24 по 31-е число: "А 17 июня в Тегеран даже прибыл Ил-76 ВКС РФ", - указал Коваленко.

Ночная атака оккупантов - выяснились детали

Напомним, что в ночь на 20 июня в Украине была длительная воздушная тревога из-за очередной атаки РФ: оккупанты запустили 35 ударных дронов типа Shahed-136/131.

В Воздушных силах Украины уточнили, что россияне целились по военным и инфраструктурным объектам. Пуски были осуществлены с двух направлений - северного и южного (Брянская область и восточное побережье Азовского моря).

В рамках защиты неба Украины наши бойцы сбили 32 вражеские цели.

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