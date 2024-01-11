Глава государства заявил, что есть вопросы к тем украинцам, которые вне закона выехали за границу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мужчины мобилизационного возраста, выехавшие за границу, должны быть в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время общения с медиа вместе с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Таллинне. В частности, у него спросили, должна ли Эстония передать Украине молодых украинцев призывного возраста, которые живут на эстонской территории. "Есть вопрос не в украинских гражданах, которые выехали с самого начала войны. Выезжали люди мужского, женского пола разного возраста, выезжали дети. Понятно, что была война. Никто из людей не знал, что будет завтра. Все спасались. Границы мы все открывали в любые государства наших соседей, наших друзей, чтобы люди не давили друг друга на границе", - сказал Зеленский.

В то же время, как отметил глава государства, Украине в начале войны удалось отстоять и вернуть 50% от захваченной россиянами территории. "Мы отбили врага. И два года дерутся наши ребята. И в это время, я скажу вам откровенно, есть люди, которые вне правил или вне закона пересекали границу. И это вопрос к этим людям, к этим мужчинам. Если они мобилизационного возраста, то они должны помогать Украине, и они должны быть в Украине. Я сейчас не говорю о том, что кто-то должен быть на фронте, а кто-то не должен быть на фронте. Есть закон", - сказал Зеленский.

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Президент добавил, что сегодня говорил главе эстонского правительства о том, что существует обычное человеческое правило. "Одного военного оплачивает государство Украина. Нам никто ничем этим не помогает. На одного военного уходит шесть-восемь налогоплательщиков. И если вы в Украине, и вы не на фронте, а вы работаете - где бы вы ни работали, мы с уважением относимся к каждому человеку - и если вы работаете и платите налоги, то вы так же защищаете государство, и это очень нужно", - подчеркнул Зеленский.

"Но если вы за границей, и вы мобилизационного возраста, и вы не на фронте, и не платите налоги, и выезжали вне закона. То существуют вопросы. Вот и все. То есть, позиция такова, что если мы хотим сохранить Украину, если мы хотим сохранить Европу, то все мы должны понимать: либо мы помогаем Украине, либо нет. Или мы граждане, которые на фронте, или мы граждане, которые работают и платят налоги, потому что не будет денег на военного, а не будет на военного денег - не будет военного, некому будет защищать Украину. Таковы правила жизни", - подчеркнул Зеленский.

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В ноябре СМИ сообщали, что с начала полномасштабного вторжения РФ границы соседних стран нелегально пересекли около 19 740 украинцев. Еще 21 113 человек задержали на границе.

В Государственной пограничной службе сообщали, что из страны ежедневно выезжает около шести тысяч мужчин призывного возраста. В то же время около 100 человек получают отказ в пересечении государственной границы.

В конце декабря министр обороны Украины Рустем Умеров сказал, что в Украине хотят провести учет военнообязанных граждан, выехавших за границу. В частности, Умеров говорил, что у Минобороны есть информация о количестве украинских мужчин призывного возраста, которые сейчас находятся за границей, и уже "консолидировали все базы данных". Умеров также выразил уверенность, что часть этих мужчин вернется в Украину. По мнению министра обороны, людей, которые хотят служить своей нации, гораздо больше, чем тех, которые хотят избежать этого.

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