Минобороны известно, сколько таких людей находятся в других странах.

В Украине хотят провести учет военнообязанных граждан, которые выехали за границу. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире информационного телемарафона.

По его словам, Министерство обороны консолидировало все базы данных и знает, сколько военнообязанных находятся в Украине, а сколько - за рубежом. "Во-первых, мы хотим сделать учет этих людей, мы просто призываем их пройти учет. Во-вторых, да, после учета мы предлагаем им различные опции, мотивирующие... Мы предложим рекрутинг, где можно выбрать специальность. После этого человек может быть уверен, где и с кем будет служить", - пояснил он.

Умеров добавил, что вопрос возможного ограничения прав таких людей рассматривается, проводятся консультации с правоохранителями и Минюстом.

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"Но, как я сказал, фокус не на том, как наказать человека, а как сделать это с честью и предоставить все возможности, для того, чтобы у военнослужащего было право... Какие категории ограничений будут введены - это уже коллективное решение. И пропустит это Верховная Рада или нет, будет зависеть от голосования", - отметил министр.

Выезд из Украины: последние новости

В ноябре СМИ сообщали, что с начала полномасштабного вторжения РФ границы соседних стран нелегально пересекли около 19 740 украинцев. Еще 21 113 человек задержали на границе.

В Государственной пограничной службе сообщали, что из страны ежедневно выезжает около шести тысяч мужчин призывного возраста. В то же время около 100 человек получают отказ в пересечении государственной границы.

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