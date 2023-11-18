Они не имеют решающего значения для обороны страны, говорит Федор Вениславский.

С начала полномасштабной войны почти 20 тысяч украинских мужчин нелегально пересекли границу с соседними странами, чтобы избежать мобилизации.

Об этом пишет BBC со ссылкой на данные о нелегальном пересечении границ от Румынии, Молдовы, Польши, Венгрии и Словакии. Согласно ответу, речь идет о 19 740 людях. Еще 21 113 человек пытались пересечь границу, но их поймали, сказали журналистам в Украине.

"Большинство - 14 313 человек - пытались пересечь границу пешком или вплавь, а остальные 6 800 человек воспользовались поддельными официальными документами, в которых были указаны фиктивные льготы, например, выдуманные болезни, сообщили украинские власти", - пишет издание.

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Представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский в комментарии BBC признал, что проблема с покупкой поддельных документов действительно есть, делается все возможное, чтобы свести количество коррупционных дел к минимуму. "Но, к сожалению, я хотел бы подчеркнуть, что коррупция очень живуча", - сказал он.

Также он заявил, что количество уехавших или пытавшихся уехать людей не влияет на ход боевых действий, поэтому радикально увеличивать число подлежащих мобилизации не планируют.

"Я убежден, что стойкость и готовность украинцев к защите своей независимости, суверенитета и свободы составляет 95-99%. Тех, кто пытается избежать мобилизации, - около 1-5%. Они точно не имеют решающего значения для обороны Украины", - сказал Вениславский.

Выезд из Украины: данные пограничников

В июле в Государственной пограничной службе заявили, что с 24 февраля 2022 года около 19 тысяч человек пытались незаконно пересечь границу.

Отмечалось, что в среднем около 150 людям ежедневно отказывают в пересечении границы. Большая часть из них - мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

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