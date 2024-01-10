По словам Зеленского, в медиа звучат разные голоса и обсуждения.

Нужна решимость партнеров, потому что президент России не успокоится пока не разрушит Украину, а потом пойдет в другие страны.

"Никакого давления со стороны партнеров нет по прекращению нашей защиты. Я бы не сказал о прекращении боевых действий, потому что все же это наша справедливая защита, прекращение нашей борьбы. Давления нет в отношении замораживания конфликта. Пока нет. Есть разные голоса - и я в медиа их слышал, читал и знаю. Есть разные голоса, и есть разные обсуждения. Я думаю, что партнеры пока официально не готовы нам давать соответствующие сигналы. По крайней мере, я не слышал их лично", – сказал президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом науседой.

Президент отметил, что риторика президента России Владимира Путина свидетельствует о том, что он не собирается останавливаться.

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"Он хочет нас полностью оккупировать. И иногда неуверенность партнеров относительно финансовой и оборонной помощи Украины, отсутствие быстрой реакции, только добавляет храбрости и сил РФ", - подчеркнул он.

По словам главы государства, нужны быстрые решения вопросов со стороны партнеров.

"Российский президент пока не разрушит Украину не успокоится. После Украины вы прекрасно знаете у кого следующие риски", - сказал Зеленский.

По его мнению, Литва, Латвия, Эстония, Молдова могут быть следующие, если Украина не выдержит. При этом президент напомнил, что в России уже начали говорить о Финляндии, о независимости Узбекистана.

"Он не закончит это пока мы все вместе не закончим его", - сказал Зеленский о Путине.

Президент Украины подчеркнул, что подписанные сегодня в Литве двусторонние договоры о сотрудничестве в оборонной сфере позволят уменьшить дефицит оружия.

"Оружия не хватает для нас, оружия не хватает для всего мира. Пустые склады и много вызовов для обороны многих стран мира", – отметил украинский лидер.

Зеленский сказал, что сейчас происходит соответствующая работа с партнерами в США и в Европе.

"Не будем ждать пока весь дефицит сам собой закроется. Этого не будет, этого не произойдет", – подчеркнул он.

Президент считает, что в ближайшее время Украина не сможет с партнерами производить современные ПВО, а этого не хватает очень сильно. Зеленский рассказал, что в последние дни декабря – в начале января Россия нанесла по Украине 500 ударов ракетами и дронами, а наши защитники смогли отбить 70% этих ударов.

"Поэтому бороться с этим вражиной можно технологиями", – подчеркнул глава государства.

Как он рассказал, Украина наращивать производство своих дронов, а также есть договоренности с Литвой и другими партнерами относительно средств, которые будут направлены на борьбу с вражескими дронами.

Визит Зеленского в Литву

Как сообщал УНИАН, сегодня Владимир Зеленский находится в Литве. Президент этой страны Гитанас Науседа сообщил, что на Совете национальной обороны Литвы одобрен пакет долгосрочной военной помощи Украине на сумму 200 миллионов евро.

Он отметил, что в январе в Украину будут направлены боеприпасы, генераторы, системы детонации, а в феврале бронетранспортеры М577. Науседа отметил, что сегодня подписаны соглашения между оборонными промышленностями двух стран.

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