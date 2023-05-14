Повреждены дачные дома, а также травмированы по меньшей мере два человека.

В Офисе президента показали последствия ночной атаки российских террористов на Тернополь. Как отметил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак, россияне били по городу, когда украинская группа TVORCHI из Тернополя выступала в финале Евровидения.

"Ночью россияне атаковали Украину, пытались ударить ракетами по Тернополю. Сейчас известно о двух пострадавших. Это происходило как раз тогда, когда украинская группа TVORCHI из Тернополя выступала в финале Евровидения. Россияне - это закомплексованные террористы", - отметил Ермак.

На кадрах видно, что в результате российской атаки пострадали дачные дома.

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Атака на Тернополь

Вечером в субботу по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Позже стало известно о "прилете" в промышленную зону Тернополя.

Затем стало известно, что в результате этой атаки среди тернополян были пострадавшие - два человека получили ожоги и осколочные ранения. Власти заявили, что прилет пришелся на коммерческие склады.

Этого россиянам оказалось мало, поэтому рано утром в воскресенье Россия нанесла ракетный удар по Тернопольской области. Повреждены дачные дома и торговые объекты.

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