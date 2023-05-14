Пострадавшие находятся в больничных учреждениях.

Российская Федерация поздно вечером 13 мая снова атаковала украинские города. Под удар оккупантов попала промзона Тернополя.

"По предварительным данным, имеем прилет в промзону Тернополя. Не выходите из укрытий до окончания воздушной тревоги, берегите себя и своих близких", - говорится в сообщении главы Тернопольского облсовета Михаила Головко в Facebook.

При этом чиновник поблагодарил силы противовоздушной обороны Украины за работу.

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Стоит отметить, что россияне впервые с начала полномасштабной войны – 24 февраля 2022 год - нанесли ракетный удар по Тернополю. Отмечается, что тревогу в области объявили в 22:12.

Обновлено: Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш сообщил о травмированных в результате обстрела.

"Травмированы двое гражданских граждан. Предварительно осколочные ранения и ожоги. Пострадавшие находятся в больничных учреждениях. Им предоставляется вся необходимая помощь", – написал он в Telegram.

По его словам, есть попадание в складские помещения, принадлежащие коммерческим предприятиям и религиозной организации. На месте происшествия работают пожарные.

"Воспламенение еще не ликвидировано полностью. Всю ночь на месте происшествия будут находиться специалисты. Прошу всех жителей Тернопольщины ни в коем случае не находиться возле места возгорания. Напоминаю – продолжается комендантский час! Больше информации предоставим после выводов специалистов", – подчеркнул Труш.

Воздушная тревога 13 мая - что известно

Поздно вечером в субботу, 13 мая, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Российские оккупационные войска наносят удары по украинским городам, во многих областях работает противовоздушная оборона.

Не игнорировать воздушную тревогу призвали главы Львовской и Полтавской ОВА. Жителей Хмельницкой области просят не покидать укрытия, а в Житомирской ОВА предупредили об угрозе нанесения ракетного удара.

В Киевской ОВА также указали на ракетную угрозу, в области и в Киеве работает ПВО. Местных жителей призвали находиться в укрытиях.

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