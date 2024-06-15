Лубинец подчеркнул, что РФ игнорирует запросы Украины о возвращении похищенных украинских детей.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что российский диктатор Владимир Путин показал полное пренебрежение к международному праву. По его словам, Россия последовательно блокирует возвращение украинских детей, которых она депортировала во время полномасштабной войны, пишет The Independent.

"Для россиян система международного гуманитарного права - это, извините, как туалетная бумага. Они не видят ничего конкретного, какого-то мощного соглашения или документа. Они видят туалетную бумагу", - отметил он.

В то же время в России считают, что делают все правильно, а уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова говорит, что "спасла" более 744 тысяч украинских детей.

Видео дня

Однако журналисты The Independent обнаружили, что некоторым похищенным детям российские чиновники предлагали деньги за то, чтобы они переехали в РФ, отказались от украинского гражданства и получили российский паспорт.

"Известно, что по крайней мере одна сирота, 10-месячная девочка, была похищена с юга Украины и усыновлена высокопоставленным российским политиком Сергеем Мироновым. Этому ребенку, настоящее имя которого Маргарита Прокопенко, Миронов и его жена изменили имя и место рождения", - рассказали в издании.

В свою очередь советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам прав ребенка Дарья Герасимчук сообщила, что многие дети были перемещены во "все уголки России", иногда за тысячи километров от их домов в Украине.

"Россия пытается уничтожить будущее Украины", - подчеркнула она.

Также Лубинец заявил, что Украина не знает, как остановить депортацию детей без дополнительной поддержки со стороны международных партнеров или "как привлечь россиян к ответственности".

"У нас нет реальной системы защиты и прав человека в современном мире. Основной вызов для нас заключается в том, как получать информацию от российской стороны", - объяснил политик.

Относительно случая маленькой Маргариты Лубинец отметил, что им удалось через двух посредников отправить официальное письмо от сестры девочки с подтверждением того, кем она является, российским чиновникам, однако Москва просто проигнорировала такое сообщение.

"Мы ничего не услышали в ответ от российской стороны. Никаких аргументов. Ничего. Они сделали все возможное, чтобы заблокировать возвращение Маргариты", - отметил он.

По его словам, случай Маргариты был лишь одним из тысяч, когда РФ блокировала возвращение.

"Как мы можем остановить депортацию украинских детей? Я думаю, что у нас есть только один реальный способ остановить это. Это освобождение всех временно оккупированных территорий Украины", - заверил Лубинец.

Кроме того, чиновник скептически высказался относительно санкций, которые были введены против РФ. Он подчеркнул, что Россия постоянно нарушает права людей, живущих в Украине, не боясь серьезных последствий.

"Как мы можем верить в санкции, когда мы видим позицию Ирана, например. Иран находится под санкциями уже более 30 лет. И что? Они производили много оружия, потом продавали его России. Теперь Россия использует это оружие, чтобы убивать Украину. Санкции? Неужели? Надо быть реалистами. Мы живем в ситуации, когда мощные страны могут оккупировать территории в других странах без всякого наказания. Это реальная ситуация современного мира", - подытожил Лубинец.

Как РФ депортирует украинских детей

Ранее журналисты Financial Times сообщили, что украинские дети, которых похитили и вывезли в РФ, появились на российских сайтах для усыновления. Журналистам удалось найти и идентифицировать четырех украинских детей на связанном с российским правительством сайте по усыновлению.

"Дети были похищены из государственных интернатов и разлучены со своими опекунами и родственниками в городах южных и восточных областей Украины, которые попали под контроль российской оккупационной армии в 2022 году. Возраст детей - от восьми до 15 лет. Дети, которых разыскала FT и чьи личности подтвердили украинские власти и семьи, оказались в Тульской области и в Оренбургской области вблизи границы с Казахстаном. Одного из детей вывезли в оккупированный Крым", - отметили в материале.

Также сообщалось, что в конце мая Украине удалось вернуть пятерых депортированных детей-сирот, который похитила Россия во время оккупации.

"Детей удерживали в Херсонском центре социально-психологической реабилитации. Ежедневно к ним приходили военные и проверяли, вдруг никто не сбежал, угрожали и запрещали общаться с родными", - рассказал основатель организации Save Ukraine Николай Кулеба.

Вас также могут заинтересовать новости: