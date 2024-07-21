Украинские военные отбили немалое количество вражеских штурмов.

С начала суток, 20 июля, по состоянию на 22:00 на передовой произошло 126 боевых столкновений с противником. Враг интенсивно атакует Силы обороны, в частности, на Покровском направлении.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Так, на Харьковском направлении российские террористы пять раз штурмовали позиции украинских подразделений в районах Волчанска и Глубокого. Успеха не имели.

Одиннадцать раз враг атаковал украинские позиции на Купянском направлении. По состоянию на 22:00 продолжались семь боестолкновений в районах Глушковки, Стельмаховки и Песчаного. На Лиманском направлении за день российские войска семь раз штурмовали позиции украинских защитников. В районах населенных пунктов Невское и Макеевка пять атак отбито, две – продолжались.

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На Северском направлении украинские защитники отбили восемь попыток противника улучшить тактическое положение вблизи Верхнекаменского, Спирного и Выемки. Оккупанты успеха не имели – враг понес потери и отошел.

На Краматорском направлении завершились неудачей 11 попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Калиновки, Новомаркового и Ступочек. Бой неподалеку Клещиевки по состоянию на 22:00 еще продолжался.

Между тем на Торецком направлении оккупанты за день пять раз штурмовали в районах Зализного, Северного и Нью-Йорка. Продолжаются боевые действия в трех локациях.

"Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня, в общем, совершил 47 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Новоалександровки, Прогресса и Новоселовки Первой. Четыре боестолкновения на направлении еще продолжаются. По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 87 и ранили 127 оккупантов. Уничтожено два бронированных автомобиля "Тигр", два бронетранспортера и два барражирующих боеприпаса "Ланцет". Также обезврежены три артсистемы захватчиков", – говорится в сводке Генштаба.

Кроме того, на Кураховском направлении по состоянию на 22:00 было зафиксировано 11 боевых столкновений. Российские террористы безуспешно пытались продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковиевка и Константиновка. На Времевском направлении поражением врага завершились четыре боя возле Старомайорского и Константиновки.

"Противник активизировался на Ореховском направлении, где за день совершил пять атак неподалеку населенных пунктов Работино и Малая Токмачка. На Приднепровском направлении успеха не имели восемь штурмовых действий врага на левобережье Днепра, на направлении Казачьи Лагеря – Крынки. На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", – говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что с начала суток противник нанес два ракетных (14 ракет), 54 авиационных удара (69 КАБ) и 531 удар дронами-камикадзе. Также враг совершил 3 179 обстрелов по позициям украинских войск.

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Командир подразделения "Терра" Третьей отдельной штурмовой бригады Николай Волохов заявил, что РФ может готовить новую попытку прорыва.

"Мы имеем, скажем так, определенную информацию, что враг концентрирует силы и еще до конца лета или сложно сказать когда, но похоже на то, что это произойдет. Будет еще одна попытка двигаться вперед. Потому что техника и войска концентрируются, а это значит, что они будут реализованы. Где и как – покажет время", – сообщил военный.

Между тем представитель оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев говорит, что россияне не оставили намерений продвинуться на Харьковщине. При этом отметил, что динамика боев в регионе несколько снизилась.

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