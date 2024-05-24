Украинские БПЛА смогли повредить по меньшей мере два российских истребителя.

Украинские дроны 19 мая нанесли удар по аэродрому "Кущевская", где были размещены российские истребители.

Сегодня "Схемы" опубликовали свежие спутниковые снимки аэродрома от Planet Labs, из которых можно сделать выводы о том, какие же самолеты могли быть повреждены во время удара.

Так, авиаэксперт Анатолий Храпчинский, анализируя снимки, отмечает, что украинские БПЛА смогли повредить по меньшей мере два российских истребителя - Су-27 и Су-34.

"Мы видим что с поврежденными или снятыми крыльями стоит Су-34, и явно поврежден Су-27 в другой части аэродрома. Также мог быть поврежден и Су-30, который почти не менял свое положение с 11 мая и находится рядом с поврежденным Су-27", - отметил Храпчинский.

Авиаэксперт добавил, что аэродром Кущевская - это учебная база Краснодарского высшего военного авиационного училища, где Россия готовила будущих летчиков. Впрочем, сейчас Россия использует этот аэродром и для атак на украинские позиции.

Кроме того, на снимках видно, что после ударов большую часть истребителей убрали с этого аэродрома.

Атака на аэродром "Кущевская" - что известно

Как сообщали источники УНИАН, 19 мая Служба безопасности Украины совместно с Силами беспилотных систем ВСУ ударила дронами по российскому аэродрому "Кущевская". Отмечалось, что на этом аэродроме находились десятки различных самолетов, которые атакуют украинские позиции на фронте: Су-34, Су-25, Су-27, МиГ-29.

Это уже второй удар по аэродрому. Первая атака произошла в ночь на субботу, 27 апреля. На аэродроме размещались десятки вражеских военных самолетов, РЛС и средства РЭБ. Позже появилась информация, что на аэродроме мог быть уничтожен склад, на котором находились универсальные модульные планировочные комплекты, которые могли использовать для преобразования обычных авиабомб в управляемые.

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