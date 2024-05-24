Украинские дроны 19 мая нанесли удар по аэродрому "Кущевская", где были размещены российские истребители.
Сегодня "Схемы" опубликовали свежие спутниковые снимки аэродрома от Planet Labs, из которых можно сделать выводы о том, какие же самолеты могли быть повреждены во время удара.
Так, авиаэксперт Анатолий Храпчинский, анализируя снимки, отмечает, что украинские БПЛА смогли повредить по меньшей мере два российских истребителя - Су-27 и Су-34.
"Мы видим что с поврежденными или снятыми крыльями стоит Су-34, и явно поврежден Су-27 в другой части аэродрома. Также мог быть поврежден и Су-30, который почти не менял свое положение с 11 мая и находится рядом с поврежденным Су-27", - отметил Храпчинский.
Авиаэксперт добавил, что аэродром Кущевская - это учебная база Краснодарского высшего военного авиационного училища, где Россия готовила будущих летчиков. Впрочем, сейчас Россия использует этот аэродром и для атак на украинские позиции.
Кроме того, на снимках видно, что после ударов большую часть истребителей убрали с этого аэродрома.
Атака на аэродром "Кущевская" - что известно
Как сообщали источники УНИАН, 19 мая Служба безопасности Украины совместно с Силами беспилотных систем ВСУ ударила дронами по российскому аэродрому "Кущевская". Отмечалось, что на этом аэродроме находились десятки различных самолетов, которые атакуют украинские позиции на фронте: Су-34, Су-25, Су-27, МиГ-29.
Это уже второй удар по аэродрому. Первая атака произошла в ночь на субботу, 27 апреля. На аэродроме размещались десятки вражеских военных самолетов, РЛС и средства РЭБ. Позже появилась информация, что на аэродроме мог быть уничтожен склад, на котором находились универсальные модульные планировочные комплекты, которые могли использовать для преобразования обычных авиабомб в управляемые.