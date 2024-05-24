Основная задача данных РЛС - фиксация пусков баллистических ракет с ядерными боеголовками.

В сети появилось подтверждение, что загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) большой дальности "Воронеж-ДМ" в Краснодарском крае была атакована беспилотниками.

Как пишет Defense Express, 23 мая сообщалось, что украинские дроны смогли повредить станцию, которая находится возле Армавира в Краснодарском крае РФ и входит в российскую систему раннего предупреждения о ракетном ударе. Теперь же в открытом доступе появились фотографии, подтверждающие сам факт.

"Особенность ситуации не только в функциональном предназначении, но и в характеристиках самой "Воронеж-ДМ" - заявленная дальность целей составляет до 6 тысяч километров, при этом речь идет и о баллистических и крылатых ракетах, а также "космических объектах", - отметили аналитики. Видео дня

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко добавил, что основная задача данных РЛС - фиксация пусков баллистических ракет с ядерными боеголовками: "Теперь не зафиксируют".

Загоризонтная РЛС "Воронеж-ДМ" – что о ней известно

Известно, что заявленная дальность работы системы достигает 6000 км по горизонту и 8000 км по вертикали (ближний космос). РЛС способна одновременно контролировать до 500 объектов.

Поврежденная РЛС "Воронеж-ДМ" была способна обеспечить частичный обзор неба над временно оккупированным Крымом, а основной зоной ее ответственности являлись Балканы и Средиземноморье - операционные зоны НАТО, а также Персидский залив.

Всего у России 10 загоризонтных РЛС "Воронеж" с различными диапазонами рабочих частот. На создание такой РЛС может уйти от 2 до 2,5 лет.

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