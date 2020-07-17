Задержан один из ключевых организаторов псевдореферендума о создании "ЛНР"

Задержанный - бывший украинский чиновник, который много лет работал на руководящих должностях в органах внутренних дел и возглавлял управление транспорта Луганского горсовета.

Служба безопасности Украины задержала в Северодонецке одного из ключевых организаторов антиконституционного "референдума" о создании так называемой "ЛНР".

Как сообщает пресс-центр СБУ, задержанный - бывший украинский чиновник, который много лет работал на руководящих должностях в органах внутренних дел и возглавлял управление транспорта Луганского горсовета.

Весной 2014 года он присоединился к пророссийским террористам и стал активным участником антиукраинских митингов в областном центре.

"Предатель получил должность так называемого "председателя координационного народного совета Луганской области". Он принимал активное участие в организации и проведении в регионе антиконституционного "референдума" в 2014 году о создании псевдообразования "ЛНР". Мужчине не удалось долго удержаться на руководящих позициях в "органах власти" так называемой «ЛНР», и вскоре его оттеснили новые "фавориты" пророссийских террористов", - сообщили в СБУ.

Читайте такжеСБУ задержала в Киеве российского куратора главарей "ДНР", причастного к сбиванию MH17

По оперативной информации, в течение нескольких лет он пытался заниматься бизнесом на временно оккупированной территории. Однако впоследствии осознал отсутствие там каких-либо перспектив, решил получить загранпаспорт, приобрести недвижимость и легализоваться на контролируемой правительством территории Украины. В ходе спецоперации сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленника в Северодонецке.

Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или сопряженное с разжиганием национальной или религиозной розни).

Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, Донецкий апелляционный суд приговорил двух жителей с. Щурово Лиманского района к 5 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram