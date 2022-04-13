Лукашенко заявлял, что зверства россиян в Буче якобы являются "спецоперацией Британии".

Телеведущая Наталья Мосейчук пристыдила Александра Лукашенко за его попытки оправдать россиян, устроивших резню в Буче. Ранее он заявил, что все те зверства, которые творили оккупанты, якобы были "спецоперацией Британии".

На вранье Лукашенко Мосейчук ответила в эфире ТСН.

Она вспомнила, что недавно перечитывала воспоминания ветерана Второй мировой войны, который своими глазами видел, что творили россияне. Военные РФ выстраивались в очереди, чтобы насиловать в Берлине немок. Женщины лежали просто у дороги, россияне издевались над ними с особой жестокостью. Теперь такая же ситуация произошла в Буче, где оккупанты насиловали взрослых и детей, мужчин и женщин.

Мосейчук указала, что Лукашенко прокомментировал Бучанскую резню, но на самом деле лишь попытался оправдать Россию. Он заявил, что зверства, которые произошли на Киевщине, якобы являются "спецоперацией Британии", а не жестокими преступлениями россиян.

"Александр Григорьевич, вы же знаете, вы же человек, у вас есть двое сыновей. Вы же прекрасно знаете, что это не так. Зачем же вы? Зачем же вы так унижаетесь? Ведь это он вас насилует, вы приезжаете к нему и он вас насилует, понимаете. А вы подвергаетесь этому насилию. Зачем вы это делаете? Нужно говорить правду. Вы хотя бы нам мигните, что вы знаете правду и что вы знаете, что она не такая, как вы о ней говорите", - Мосейчук пристыдила Лукашенко за вранье и то, что он потакает Путину.

Резня в Буче: что известно о зверствах россиян на Киевщине

Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ вторглись в Украину. Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, в Буче. Населенный пункт оказался под контролем оккупантов.

В начале апреля стало известно, что Бучу освободили от врага. Потом защитники нашей страны обнаружили в городе братские могилы. Погибли сотни людей, на телах убитых были признаки насильственной смерти. На обочинах Бучи лежали трупы застреленных женщин, которые противники не успели сжечь.

Позже мэр Бучи Анатолий Федорук сказал, что противники убили 403 местных жителей. Оккупанты насиловали детей и взрослых, сейчас военные до сих пор находят тела замученных людей. Группу женщин и девушек держали в подвале дома в течение 25 дней. Девять из них сейчас беременны.

Ранее УНИАН уже сообщал, что именно Лукашенко заявил о трагедии в Буче. Во время встречи с Путиным он начал говорить о "спецоперации":

"Это как в Буче. Вот мы обсуждали эту политику: все кричат. Ну, им надо было ввести этот очередной пакет санкций. Мы сегодня обсуждали подробно на эту "их" спецоперацию. Психологическую операцию, которую провели англичане. Если вам нужны пароли, адреса и явки, номера автомобилей, на которых они приехали в Бучу, - ФСБ России может предоставить эти материалы".